Стартовал сбор новогодних подарков для одиноких бабушек и дедушек жериховского дома-интерната в Тверской области

13 Дек. 17:02 2018-12-13T17:02:11+03:00

Подарить одинокому старику частицу праздника и заботы может каждый желающий.

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Чтобы ваш подарок оказался приятным и полезным, в новогодний пакетик можно положить: ночные сорочки для бабушек - от 50 до 56 размера, футболки, майки, тельняшки для дедушек - от 50 до 56 размера, мягкие сладости (мармелад, зефир, конфеты, шоколадки), платочки на голову или шапки, сувенирную свинку — символ 2019 года.

Организаторы ежегодной акции из общественной организации Лихославльского района «Добродетель», также сообщают, что их подопечных порадуют настольные ёлочки, халаты, яркие календари на 2019 год, красивые кружки, чашки с блюдцами, шарфы или шали, тёплые носки, носовые платки, гребешки и расчски, ёлочные украшения.

Сбор подарков — до 28 декабря. С организаторами акции можно связаться по телефонам:

• в Твери: 8-920-156-20-87 - Галина;

• в Лихославле: 8-930-157-04-85 - Ольга (после 18 часов).