Стартовал сбор новогодних подарков для одиноких бабушек и дедушек жериховского дома-интерната в Тверской области
Чтобы ваш подарок оказался приятным и полезным, в новогодний пакетик можно положить: ночные сорочки для бабушек - от 50 до 56 размера, футболки, майки, тельняшки для дедушек - от 50 до 56 размера, мягкие сладости (мармелад, зефир, конфеты, шоколадки), платочки на голову или шапки, сувенирную свинку — символ 2019 года.
Организаторы ежегодной акции из общественной организации Лихославльского района «Добродетель», также сообщают, что их подопечных порадуют настольные ёлочки, халаты, яркие календари на 2019 год, красивые кружки, чашки с блюдцами, шарфы или шали, тёплые носки, носовые платки, гребешки и расчски, ёлочные украшения.
Сбор подарков — до 28 декабря. С организаторами акции можно связаться по телефонам:
• в Твери: 8-920-156-20-87 - Галина;
• в Лихославле: 8-930-157-04-85 - Ольга (после 18 часов).