«Тверь Водоканал» завершил аварийный ремонт коллектора на Речном

13 Дек. 16:59 2018-12-13T16:59:19+03:00

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В конце ноября вновь дал о себе знать канализационный коллектор рядом с Речным вокзалом. По этому трубопроводу осуществляется водоотведение части Заволжского района, расположенной на правом берегу Тверцы. После диагностики решено было больше не латать аварийный участок, а полностью его переложить.

«В последнее время этот участок постоянно требовал ремонта, мы установили уже не один хомут. При этом износу здесь подвержена нижняя труднодоступная часть коллектора. На этот раз было очевидно, что локальный ремонт такой ветхой трубы просто невозможен. Чтобы обеспечить надежность услуги водоотведения, а главное - исключить риск попадания стоков в Волгу, мы вынуждены были найти возможность внепланово переложить участок», - поясняет начальник канализационного цеха ООО «Тверь Водоканал» Евгений Лунгол.

В ходе ремонтных работ изношенную стальную трубу диаметром 530 мм заменили на пластиковую с увеличением диаметра до 630 мм для снижения нагрузки и улучшения пропускной способности. Специалисты «Тверь Водоканала» заменили 180 метров коллектора. Стоимость работ составила около 1,5 млн рублей.

Напомним, в прошлом году было переложено 150 метров непосредственно от Тверцы. Участки состыкованы, таким образом общая протяженность трубопровода из современного материала с гарантированным сроком службы не менее 50 лет составляет теперь 330 метров.