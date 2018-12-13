2018-12-13T16:52:18+03:00
Общество

1126 пожаров произошло в Тверской области с начала года

В них погибли 136 взрослых и трое детей
Виктория ЖУКОВА
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Жителям рекомендуют быть более внимательнымиЖителям рекомендуют быть более внимательнымиФото: Мария ЛЕНЦ
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С начала 2018 года на территории Тверской области произошло 1126 пожаров. Это количество на 2,3% меньше, чем в прошлом году. В огне погибло 139 человек: показатель по сравнению с 2017 годом уменьшился на 8,6%. Среди погибших есть и трое детей.

Травмы во время пожаров получили более 80 человек, что больше на 23,5%, чем было в прошлом году. Пожарным удалось спасти из огня 249 человек (в прошлом году зафиксировано 119 таких случаев) и эвакуировать 950 человек.

Такой итог был озвучен на конференции в рамках месячника комплексной безопасности.

Заместитель начальника ГУ – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области полковник внутренней службы Денис Евсеев назвал основные причины возникновения пожаров в быту. Так, чаще всего жители нарушают требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования – 360 случаев (36%). На втором месте - неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении – 259 (21,7%). Также часто люди не правильно используют отопительные приборы – 179 случаев (15,6%). Поджогов было зафиксировано в регионе 259 случаев (21,7%).

В настоящее время спасатели продолжают работу, направленную на профилактику пожаров, предупреждение гибели и травматизма людей. С начала года специалисты общаются с жителями, организовывают подворовые встречи и обходы, напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

В преддверии праздников особое внимание уделяется продаже пиротехнических изделий. Также запланированы дополнительные обследования объектов социальной сферы и профилактика «группы риска».

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