На «Рождественские встречи в гостиной Анефры» приглашают жителей Твери
21 декабря в актовом зале библиотеки имени Горького Твери состоятся «Рождественские встречи в гостиной Анефры».
Лингвострановедческий клуб «Анефра» традиционно отмечает Рождество по-европейски. В праздничной атмосфере у нарядной елки членов и гостей клуба встретят Дед Мороз и Снегурочка, а также приедут из Индии Санта-Клаус и его внучка Сантина с подарками! На русском и английском языках они поздравят всех с Рождеством и наступающим Новым 2019 годом. Выступят и другие члены индийской делегации.
На рождественском вечере будет много сюрпризов и интересных встреч! Участники клуба исполнят рождественские песни, прочитают стихи, покажут презентации о праздновании Рождества в разных странах на английском, немецком, французском, итальянском, хинди и других языках. А самый маленький гость клуба Сережа Иванов (7 лет) прочитает стихотворение на китайском языке.
- Как известно, в Новый год случаются чудеса. Хотите их увидеть? Тогда приходите к нам, в гостиную лингвострановедческого клуба «Анефра»! - приглашает всех руководитель клуба "Анефра" Лина Турко.
Начало в 16.00.
Вход свободный.
С собой захватить читательский билет.