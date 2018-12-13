На «Рождественские встречи в гостиной Анефры» приглашают жителей Твери

СЕГОДНЯ 16:13 2018-12-13T16:33:27+03:00

«Рождественские встречи в гостиной Анефры» - это всегда Деды Морозы из разных стран мира. Фото: из архива Лины Турко

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21 декабря в актовом зале библиотеки имени Горького Твери состоятся «Рождественские встречи в гостиной Анефры».

Лингвострановедческий клуб «Анефра» традиционно отмечает Рождество по-европейски. В праздничной атмосфере у нарядной елки членов и гостей клуба встретят Дед Мороз и Снегурочка, а также приедут из Индии Санта-Клаус и его внучка Сантина с подарками! На русском и английском языках они поздравят всех с Рождеством и наступающим Новым 2019 годом. Выступят и другие члены индийской делегации.

На рождественском вечере будет много сюрпризов и интересных встреч! Участники клуба исполнят рождественские песни, прочитают стихи, покажут презентации о праздновании Рождества в разных странах на английском, немецком, французском, итальянском, хинди и других языках. А самый маленький гость клуба Сережа Иванов (7 лет) прочитает стихотворение на китайском языке.

- Как известно, в Новый год случаются чудеса. Хотите их увидеть? Тогда приходите к нам, в гостиную лингвострановедческого клуба «Анефра»! - приглашает всех руководитель клуба "Анефра" Лина Турко.

Начало в 16.00.

Вход свободный.

С собой захватить читательский билет.