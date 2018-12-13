Женщина пострадала при столкновении двух иномарок на перекрестке в Твери

13 Дек. 16:01 2018-12-13T16:02:14+03:00

На перекрестке столкнулись две иномарке Фото: УГИБДД России по Тверской области

Один из водителей не предоставил преимущество другому

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В Твери столкнулись две иномарки. Авария произошла 12 декабря около 06:00 на улице 26 Июня.

30-летний водитель проезжал нерегулируемый перекресток на автомобиле «Шевроле Лачетти». При выезде с второстепенной дороге на главную он не уступил проезд автомобилю «Ауди А4», у которого было преимущество. Немецкой иномаркой управлял 39-летний мужчина

В результате столкновения травмы получила 31-летняя женщина-пассажир из «Ауди». В региональной Госавтоинспекции уточнили, что пострадавшую осмотрели медики, а после оказания необходимой помощи отпустили домой.