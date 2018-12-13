2018-12-13T15:21:41+03:00
Происшествия

Безработный мужчина похитил технику из дачного дома в Тверской области

Подозреваемого проверяют полицейские
Виктория ЖУКОВА
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Оперативники проверяют, причастен ли мужчина к аналогичным преступлениям, совершенным на территории регионаОперативники проверяют, причастен ли мужчина к аналогичным преступлениям, совершенным на территории регионаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Тверской области обокрали дачный дом. Пропажу бытовой техники обнаружила хозяйка дома, 57-летняя жительница Удомли. Женщина вызвала полицейских.

Стражи правопорядка установили, что злоумышленник взломал замок на входной двери и проник в дом. Полицейские провели подворовый обход и опросили возможных очевидцев произошедшего.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался безработный 36-летний житель Бологовского района, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

За кражу мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Оперативники проверяют, причастен ли мужчина к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

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