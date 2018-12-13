Интернет-площадка "Судьба солдата" работает в Тверской области

13 Дек. 14:38 2018-12-13T14:38:09+03:00

Оставить запрос на площадке «Судьба солдата» можно в интернет-приёмной Фото: архив "КП"

На сайте можно найти информацию о погибших и пропавших красноармейцах на Ржевском выступе

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В Тверской области работает интернет-площадка «Судьба солдата». Она создана для поиска информации о погибших и пропавших на Ржевском выступе бойцах. Работу ведут участники объединения «Память поколений» в рамках межрегионального поисково-мемориального проекта «Ржевский выступ». В 2018 году этот проект поддержан Фондом президентских грантов.

В областном правительстве объяснили, что оставить запрос на площадке «Судьба солдата» можно в интернет-приёмной. Также можно лично обратиться к членам объединения «Память поколений» на мероприятиях патриотической направленности.

Напомним, что межрегиональный поисково-мемориальный проект «Ржевский выступ» посвящен памяти 158-й, 186-й и 348-й стрелковых дивизий Калининского фронта, погибших на северо-западной окраине Ржевского выступа.