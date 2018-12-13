Интернет-площадка "Судьба солдата" работает в Тверской области
В Тверской области работает интернет-площадка «Судьба солдата». Она создана для поиска информации о погибших и пропавших на Ржевском выступе бойцах. Работу ведут участники объединения «Память поколений» в рамках межрегионального поисково-мемориального проекта «Ржевский выступ». В 2018 году этот проект поддержан Фондом президентских грантов.
В областном правительстве объяснили, что оставить запрос на площадке «Судьба солдата» можно в интернет-приёмной. Также можно лично обратиться к членам объединения «Память поколений» на мероприятиях патриотической направленности.
Напомним, что межрегиональный поисково-мемориальный проект «Ржевский выступ» посвящен памяти 158-й, 186-й и 348-й стрелковых дивизий Калининского фронта, погибших на северо-западной окраине Ржевского выступа.