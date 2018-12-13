2018-12-13T14:01:57+03:00
Общество

Условный срок получил водитель, который сбил мотоциклиста под Тверью и уехал

Мужчина сел за руль пьяный
Виктория ЖУКОВА
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Наказание мужчине назначил судНаказание мужчине назначил судФото: Яна ЛИСИНА
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В Тверской области Калининский районный суд назначил наказание мужчине, который стал виновником аварии. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Калининского района.

В июне этого года 39-летний мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он поехал по автодороге Тверь – Тургиново в сторону областного центра. Недалеко от Бурашевского сельского поселения мужчина из-за своей невнимательности, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклисту.

С места аварии автомобилист скрылся. Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы.

В областной прокуратуре сообщили, что суд назначил мужчине условное лишение свободы на год.

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