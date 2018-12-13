Условный срок получил водитель, который сбил мотоциклиста под Тверью и уехал

13 Дек. 14:01 2018-12-13T14:01:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области Калининский районный суд назначил наказание мужчине, который стал виновником аварии. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Калининского района.

В июне этого года 39-летний мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он поехал по автодороге Тверь – Тургиново в сторону областного центра. Недалеко от Бурашевского сельского поселения мужчина из-за своей невнимательности, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклисту.

С места аварии автомобилист скрылся. Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы.

В областной прокуратуре сообщили, что суд назначил мужчине условное лишение свободы на год.