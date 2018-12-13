2018-12-13T13:22:26+03:00
Общество

Жители Тверской области сдали более 70 тонн макулатуры

Примерно 1 тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 деревьев
Виктория ЖУКОВА
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Акция длилась больше месяца Фото: региональное министерство природных ресурсовАкция длилась больше месяца Фото: региональное министерство природных ресурсов
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В Тверской области подведены итоги акции «Сдай макулатуру – спаси дерево». Проходила она на территории региона с 29 октября по 20 ноября.

В рамках акции жители Верхневолжья собрали более 70 тонн макулатуры, дальнейшая переработка которой позволит сохранить лесные ресурсы.

Больше всего макулатуры в расчете на одного жителя сдал Селижаровский район - более 8 тонн. На втором месте Андреапольский район, с результатом в 5 тонн, а третье место у Торжокского района.

Жители Селижаровского района за победу получат в подарок уличные турники, а активные участники экомарафона будут награждены Благодарностями с присвоением статуса "Эко-героя".

В областном министерстве природных ракурсов сообщили, что акция была организована, чтобы привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. Примерно 1 тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 деревьев, которые выделяют кислород для 30 человек.

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