2018-12-13T13:22:26+03:00
Общество

Жители Тверской области сдали более 70 тонн макулатуры

Примерно 1 тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 деревьев
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Акция длилась больше месяца Фото: региональное министерство природных ресурсовАкция длилась больше месяца Фото: региональное министерство природных ресурсов
Изменить размер текста:

В Тверской области подведены итоги акции «Сдай макулатуру – спаси дерево». Проходила она на территории региона с 29 октября по 20 ноября.

В рамках акции жители Верхневолжья собрали более 70 тонн макулатуры, дальнейшая переработка которой позволит сохранить лесные ресурсы.

Больше всего макулатуры в расчете на одного жителя сдал Селижаровский район - более 8 тонн. На втором месте Андреапольский район, с результатом в 5 тонн, а третье место у Торжокского района.

Жители Селижаровского района за победу получат в подарок уличные турники, а активные участники экомарафона будут награждены Благодарностями с присвоением статуса "Эко-героя".

В областном министерстве природных ракурсов сообщили, что акция была организована, чтобы привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. Примерно 1 тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 деревьев, которые выделяют кислород для 30 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи