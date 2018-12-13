2018-12-13T12:43:16+03:00
Общество

Праздничный фейерверк прогремит в выходные в небе над Тверью

Город отметит годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Начнется салют в 19:00Начнется салют в 19:00Фото: Виктория ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В воскресенье, 16 декабря, Тверь отметит 77-ю годовщину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

В этот день в городе пройдет множество торжественных, спортивных и памятных мероприятий. Подробная программа праздника уже доступна на "КП"-Тверь".

Начнется праздник в 08:00 – в тверских храмах отслужат панихиды по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. После этого запланированы церемонии возложения цветов и митинги.

С 13:00 в Городском саду будет идти праздничный концерт «Мы славим тебя, город воинской славы!». А в 18:45 на площади Победы пройдет молодежная акция «Свеча памяти».

Кроме того, на Театральной площади с 10:00 до 16:00 будет работать выставка военной техники.

Завершит праздник фейерверк. Яркие залпы осветят небо над Тверью в 19:00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи