2018-12-13T12:43:16+03:00
Общество

Праздничный фейерверк прогремит в выходные в небе над Тверью

Город отметит годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Виктория ЖУКОВА
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Начнется салют в 19:00Начнется салют в 19:00Фото: Виктория ЖУКОВА
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В воскресенье, 16 декабря, Тверь отметит 77-ю годовщину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

В этот день в городе пройдет множество торжественных, спортивных и памятных мероприятий. Подробная программа праздника уже доступна на "КП"-Тверь".

Начнется праздник в 08:00 – в тверских храмах отслужат панихиды по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. После этого запланированы церемонии возложения цветов и митинги.

С 13:00 в Городском саду будет идти праздничный концерт «Мы славим тебя, город воинской славы!». А в 18:45 на площади Победы пройдет молодежная акция «Свеча памяти».

Кроме того, на Театральной площади с 10:00 до 16:00 будет работать выставка военной техники.

Завершит праздник фейерверк. Яркие залпы осветят небо над Тверью в 19:00.

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