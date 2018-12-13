К 75-летию Великой Победы увеличат размер ежегодной выплаты ветеранам в Тверской области

13 Дек. 12:14 2018-12-13T12:14:51+03:00

В текущем году единовременную выплату к Дню Победы получили 3256 человек Фото: Валерий РОМАНОВ

В этом году такую поддержку получили 3256 человек

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В Тверской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне планируется увеличить размер материальной помощи ветеранам. Такая поддержка предоставляется ежегодно.

О решении увеличить выплаты сообщил губернатор Игорь Руденя после заседания Российского организационного комитета «Победа».

Напомним, что в текущем году единовременную выплату к Дню Победы получили 3256 человек. Это количество в два раза больше, чем было годом ранее. Ветеранам выплатили по 5 000 рублей. Объем финансирования из областного бюджета составил более 16 млн рублей.