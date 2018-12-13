В машине 22-летнего жителя Тверской области полицейские нашли наркотики
Парню за это грозит до 20 лет колонии
Молодого человека задержали полицейскиеФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области полицейские обнаружили в автомобиле наркотики. Машина остановил экипаж ГИБДД на одной из улиц в Конаково. За рулем был 22-летний местный житель.
Во время досмотра автомобиля было изъято наркотическое средство синтетического происхождения общей массой более 59 граммов. Оперативники считают, что молодой человек собирался распространять запрещенное вещество на территории города.
- Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в УМВД России по Тверской области.
Ему грозит до 20 лет колонии. Полицейские устанавливают, откуда парень привез наркотики.