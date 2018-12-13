27-летняя жительница Тверской области согласилась на фиктивный брак ради прописки иностранца

СЕГОДНЯ 11:02 2018-12-13T11:02:51+03:00

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В Тверской области прокуратура Рамешковского района доказала, что местная жительница заключила фиктивный брак.

27-летняя девушка вышла замуж за 38-летнего гражданина Республики Азербайджан. При этом целью брака было не создание семьи, а получение иностранным гражданином разрешения на временное проживание без учета квоты.

Пока шло расследование дела, ответчики предоставляли ложную информацию о действительности брака, совместном проживании и ведении быта. Суд встал на сторону молодожен и отказал в удовлетворении иска.

Тогда решение Рамешковского районного суда было обжаловано прокуратурой в апелляционном порядке. Суд вышестоящей инстанции согласился с доводами прокуратуры района, при этом к показаниям ответчиков отнесся критически – сообщили в областной прокуратуре.

В результате брак был признан недействительным. Также аннулируется и разрешения на временное проживание иностранного гражданина в Российской Федерации.