27-летняя жительница Тверской области согласилась на фиктивный брак ради прописки иностранца
В Тверской области прокуратура Рамешковского района доказала, что местная жительница заключила фиктивный брак.
27-летняя девушка вышла замуж за 38-летнего гражданина Республики Азербайджан. При этом целью брака было не создание семьи, а получение иностранным гражданином разрешения на временное проживание без учета квоты.
Пока шло расследование дела, ответчики предоставляли ложную информацию о действительности брака, совместном проживании и ведении быта. Суд встал на сторону молодожен и отказал в удовлетворении иска.
Тогда решение Рамешковского районного суда было обжаловано прокуратурой в апелляционном порядке. Суд вышестоящей инстанции согласился с доводами прокуратуры района, при этом к показаниям ответчиков отнесся критически – сообщили в областной прокуратуре.
В результате брак был признан недействительным. Также аннулируется и разрешения на временное проживание иностранного гражданина в Российской Федерации.