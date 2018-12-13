Несовершеннолетний парень попал под колёса грузового фургона в Твери

13 Дек. 10:57 2018-12-13T10:57:11+03:00

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В среду, 12 декабря, в Твери на бульваре Профсоюзов в районе дома №27, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 14-летний мальчик. Авария случилась около 15:00.

Дорожные полицейские выяснили, что 26-летний водитель грузового фургона "ГАЗ 232505" сбил несовершеннолетнего, когда тот переходил дорогу вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения транспортного средства.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии ребенок попал в больницу с различными травмами.