Несовершеннолетний парень попал под колёса грузового фургона в Твери
Потерпевший переходил дорогу в неположенном месте
Несовершеннолетний получил в ДТП различные травмыФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В среду, 12 декабря, в Твери на бульваре Профсоюзов в районе дома №27, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 14-летний мальчик. Авария случилась около 15:00.
Дорожные полицейские выяснили, что 26-летний водитель грузового фургона "ГАЗ 232505" сбил несовершеннолетнего, когда тот переходил дорогу вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения транспортного средства.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии ребенок попал в больницу с различными травмами.