Часть Заволжья в Твери опять без тепла

13 Дек. 10:31 2018-12-13T10:31:09+03:00

Работы планируют закончить как можно быстрее Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Твери 13 декабря коммунальщики продолжают работы в Заволжском районе. С 9:00 они устраняют повреждения на участке магистрального трубопровода по улице Докучаева.

Из-за этого временно прекращена подача тепла в отдельные дома по улицам 1-я Плеханова, 2-я Грибоедова, Дачная, Докучаева, Плеханова, Прошина, Скворцова-Степанова и Хрустальная.

В администрации Твери сообщили, что в соответствии с нормативами подача услуги в жилые дома должна быть возобновлена к 8:00 14 декабря, однако ресурсоснабжающая организация постарается закончить ремонт в кратчайшие сроки.