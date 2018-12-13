Поисковики из Твери помогли женщине выйти на связь с пожилым родственником

13 Дек. 10:22 2018-12-13T10:22:17+03:00

Дедушка перестал выходить на связь со своей сестрой Фото: Александр Новиков

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Тверским волонтерам из поисково-спасательного отряда «Сова» позвонила жительница Нижнего Новгорода. Она рассказала, что не может доводиться до своего родственника, который живет в Твери. Дедушка не отвечает как на звонки, так и письма. Женщина передала поисковикам все известные ей данные.

По полученному адресу выехал инфорг. Девушка выяснила, что с пожилым мужчиной все в порядке. Он просто сменил номер телефона.

Волонтер передала ему телефон сестры, а дедушка пообещал связаться со своей перепуганной родственницей в ближайшее время.