Водитель китайской иномарки сбил на "зебре" пенсионерку в Твери

13 Дек. 09:39 2018-12-13T09:39:59+03:00

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В среду, 12 декабря, в Твери на улице Советской в районе дома №62, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором различные травмы получила 79-летняя женщина. Неприятный инцидент случился около 08:00.

Установлено, что 58-летний обладатель автомобиля "Chery Amulet" сбил пенсионерку, когда она пыталась перейти дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина с различными травмами была доставлена в больницу.