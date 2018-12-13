Пьяный водитель врезался в ограждение на трассе М-10 в Тверской области
Виновник ДТП попал в больницу
Восстановление автомобиля обойдется в "круглую" сумму Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В среду, 12 декабря, на 203 км федеральной дороги М-10 «Россия», проходящей через Калининский район Тверской области, произошла авария с пострадавшим. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 04:20.
Полицейские выяснили, что пьяный 20-летний водитель "ВАЗа 2109" не справился с управлением над автомобилем, и потеряв управление над транспортным средством, врезался в металлическое ограждение.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии водитель был доставлен с различными травмами в больницу.