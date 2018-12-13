Пьяный водитель врезался в ограждение на трассе М-10 в Тверской области

13 Дек. 09:30 2018-12-13T09:30:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 12 декабря, на 203 км федеральной дороги М-10 «Россия», проходящей через Калининский район Тверской области, произошла авария с пострадавшим. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 04:20.

Полицейские выяснили, что пьяный 20-летний водитель "ВАЗа 2109" не справился с управлением над автомобилем, и потеряв управление над транспортным средством, врезался в металлическое ограждение.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии водитель был доставлен с различными травмами в больницу.