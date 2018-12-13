2018-12-13T09:29:41+03:00
Происшествия

У жилого дома в деревне Будущее Тверской области сгорела крыша

Во время пожара никто не пострадал
Виктория ЖУКОВА
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Зимой следует быть более внимательнымЗимой следует быть более внимательнымФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области рано утром 13 декабря загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре в деревне Будущее Бологовского района спасатели получили в 05:29.

Уже через полчаса огонь удалось локализовать, а в 06:08 пожарные объявили о полной ликвидации возгорания.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России рассказали, что причина пожара устанавливается. Огонь уничтожил кровлю и повреждены стены по всей площади.

Напоминаем, что зимой количество пожаров в жилых домах становится больше. Жителям следует быть бдительными и соблюдать элементарные правила безопасности.

В ГУ МСЧ приводят рекомендации по эксплуатации отопительных печей и электронагревательных приборов: нельзя оставлять печь без присмотра или поручать это детям, нельзя допускать перекал печи и пользоваться самодельными электронагревательными приборами. Также не стоит включать в одну розетку несколько приборов одновременно.

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