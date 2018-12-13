2018-12-13T09:10:05+03:00
Общество

Жители Твери объединяются в защиту моста через железнодорожные пути в Пролетарском районе

Тематическая группа в соцсети уже собрала более 300 человек
Виктория ЖУКОВА
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Любимый мост тверских фотографов планируют снестиЛюбимый мост тверских фотографов планируют снестиФото: Ирина ТАРАСОВА
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В Твери продолжаются дискуссии по поводу сноса моста через железнодорожные пути. Известие о том, что путь, который связывает Пролетарку и Залинейный район, в скором времени планируют убрать, появилось в конце прошлого месяца.

Удивленные местные жители встали на защиту моста. Ведь через него ежедневно дети ходят в школы, а взрослые идут на работу или в магазины.

Напомним, что мост через железную дорогу ведет от знаменитой морозовской казармы "Париж" к улице Тракторная.

Защитники создали целую группу в соцстети, которую назвали "Спасем мост вместе!".

- Мы, например, ходим с "Парижа" в сад за линию. Конечно, через наш любимый мост! Как мы будем добираться, если его снесут?! Также там ходит маршрутка №24. Единственный транспорт рядом с домом, который также соединяет мост! Это просто нереально. Разрушить всегда проще, чем создать. Столько людей через него ходят, - пишут расстроенные жители.

В защиту моста продолжают собирать подписи, планируется также создать петицию. Еще жители намерены провести независимую экспертизу и узнать реальное состояние моста.

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