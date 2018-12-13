2018-12-13T08:44:22+03:00
Происшествия

Мужчины изготовили в Тверской области около семи килограмм наркотиков

Запрещенное вещество они возили в столицу
Виктория ЖУКОВА
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Расследуется уголовное делоРасследуется уголовное делоФото: Яна ЛИСИНА
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В Тверском регионе три жителя Московской области изготавливали запрещенное вещество. Делали они его на территории Селижаровского района для дальнешей продажи.

В пресс-службе Тверского областного суда сообщили, что было изготовлено около семи килограмм запрещенного вещества. Из них пять килограмм было перевезено в Московскую область.

Наркотики оперативники изымали в Твери, Москве и Московской области. В отношении одного из злоумышленников была избрана меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 февраля следующего года.

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