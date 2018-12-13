В Твери состоится целый ряд спортивных турниров, посвящённых годовщине освобождения города

13 Дек. 08:10 2018-12-13T08:10:48+03:00

Ближайшие выходные в Твери будут очень спортивные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Состязания будут идти с 13 по 16 декабря

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В Твери к 77-ой годовщине освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков подготовлен целый ряд спортивных мероприятий.

С 13 по 15 декабря в спортивном комплексе «Мамулино» будет проходить чемпионат и первенство Твери по боксу. Участие в соревнованиях примут спортсмены пяти возрастных групп.

В субботу, 15 декабря в 10:30 в спортивном зале стадиона «Химик» начнется турнир Твери по ушу (дисциплина - саньда). Бороться за медали будут мальчики и девочки старше 11 лет.

Также 15 и 16 декабря в 11:00 в шахматно-шашечном центре «Блиц» состоится матч-турнир по шашкам с участием ветеранов и молодежи.

Запланированы еще Чемпионат, Первенство и Кубок Твери по автокроссу. Состязания пройдут 15 декабря в 12:00 на стадионе технических видов спорта «Вираж».

Еще 15 декабря в 14:45 и 16 декабря в 10:45 начнется ХХ матчевая встреча по плаванию спортсменов городов Центра России. Мероприятие будет идти в Спортивном Комплексе «Пролетарка».

В воскресение, 16 декабря стартует Лыжная гонка среди спортсменов от 9 лет. Торжественное открытие соревнований состоится в 11:20 на лыжной базе спортивной школы «Тверь» на станции Чуприяновка.

Кроме того, 16 декабря в 15:00 в Спортивном Комплексе «Юбилейный» состоится финал розыгрыша Кубка города по волейболу среди мужских и женских команд.