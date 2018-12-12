2018-12-12T20:05:49+03:00
Здоровье

Мобильная бригада детских врачей посетит Лихославльский район Тверской области

Приём проведут три узких специалиста
Виктория ТУШКОВА
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В ноябре мобильные бригады обследовали 247 детейВ ноябре мобильные бригады обследовали 247 детейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В черверг, 13 декабря, мобильная бригада врачей Детской областной клинической больницы проведёт выездной приём юных жителей Лихославльского района.

С 09:00 до 13:00 в здании Лихославльской ЦРБ детей будут осматривать специалисты: травматолог-ортопед, хирург-уролог и невролог.

- Цель выездов - повысить доступность и качество оказания медицинской помощи детскому населению Тверской области, - сообщает региональный Минздрав . - В ноябре мобильные бригады врачей Детской областной клинической больницы оказали медицинскую помощь маленьким пациентам из Калининского, Кимрского, Конаковского, Нелидовского, Завпаднодвинского, Торопецкого и Жарковского районов и города Белый. Было обследовано 247 детей.

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