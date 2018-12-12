В День Конституции иностранцы в Твери приняли российскую присягу

12 Дек. 19:44 2018-12-12T19:44:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость страны, быть верными России, уважать её культуру, историю и традиции сегодня поклялись четырнадцать новоиспечённых россиян - выходцев из Украины, Узбекистана и Греции.

- Ранее иностранные граждане получали российское гражданство без принятия присяги, однако с 1 сентября, после вступления в силу изменений в Федеральном законе «О гражданстве РФ», присяга стала обязательной для всех, кроме несовершеннолетних и недееспособных лиц, - сообщила пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

Теперь получение гражданства - сложная процедура, связанная с соблюдением оснований и условий, установленных федеральным законодательством. Основное количество получивших росийское гражданство - это люди, участвующие в Государственной программе по оказанию добровольного переселения соотечественников.