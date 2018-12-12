2018-12-12T19:44:34+03:00
Общество

В День Конституции иностранцы в Твери приняли российскую присягу

Церемония прошла в здании администрации Московского района города
Виктория ТУШКОВА
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Теперь получение гражданства - довольно сложная процедураТеперь получение гражданства - довольно сложная процедураФото: Александр ГЛУЗ
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Соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость страны, быть верными России, уважать её культуру, историю и традиции сегодня поклялись четырнадцать новоиспечённых россиян - выходцев из Украины, Узбекистана и Греции.

- Ранее иностранные граждане получали российское гражданство без принятия присяги, однако с 1 сентября, после вступления в силу изменений в Федеральном законе «О гражданстве РФ», присяга стала обязательной для всех, кроме несовершеннолетних и недееспособных лиц, - сообщила пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

Теперь получение гражданства - сложная процедура, связанная с соблюдением оснований и условий, установленных федеральным законодательством. Основное количество получивших росийское гражданство - это люди, участвующие в Государственной программе по оказанию добровольного переселения соотечественников.

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