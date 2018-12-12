2018-12-12T19:44:34+03:00
Общество

В День Конституции иностранцы в Твери приняли российскую присягу

Церемония прошла в здании администрации Московского района города
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Теперь получение гражданства - довольно сложная процедураТеперь получение гражданства - довольно сложная процедураФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость страны, быть верными России, уважать её культуру, историю и традиции сегодня поклялись четырнадцать новоиспечённых россиян - выходцев из Украины, Узбекистана и Греции.

- Ранее иностранные граждане получали российское гражданство без принятия присяги, однако с 1 сентября, после вступления в силу изменений в Федеральном законе «О гражданстве РФ», присяга стала обязательной для всех, кроме несовершеннолетних и недееспособных лиц, - сообщила пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

Теперь получение гражданства - сложная процедура, связанная с соблюдением оснований и условий, установленных федеральным законодательством. Основное количество получивших росийское гражданство - это люди, участвующие в Государственной программе по оказанию добровольного переселения соотечественников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи