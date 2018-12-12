Юным жителям Твери торжественно вручили паспорта

12 Дек. 19:38 2018-12-12T19:38:12+03:00

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В Твери сегодня, 12 декабря в администрации Центрального района Твери прошла торжественная церемония вручения школьникам паспортов граждан РФ.

Основной документ, удостоверяющий личность россиянина, в день празднования 25-й годовщины со дня принятия Конституции Российской Федерации вручили 12 подросткам. Школьникам также рассказали об истории российского паспорта и значимости этого документа для каждого человека.

В администрации Твери рассказали, что по традиции вместе с паспортом на память об этом знаменательном событии юные тверитяне получили подарки с геральдической символикой и основной Закон государства – Конституцию Российской Федерации.