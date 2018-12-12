2018-12-12T18:06:15+03:00
Звезды

В Твери соберутся мастера слова

Мероприятие пройдет в библиотеке имени Горького
Ирина ТАРАСОВА
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15 декабря уже в третий раз состоится Региональный культурно-образовательный форум, организованный под эгидой творческой ассоциации «Содружество литераторов Верхневолжья». Среди участников – литераторы и другие деятели культуры, которые встретятся с целью обмена опытом, общения со своими читателями и зрителями, а также подведения итогов школьного конкурса сочинений «Мое литературное Верхневолжье».

В дискуссии на тему экранизации поэтических произведений планируется участие режиссера Павла Дроздова, актера Тараса Кузьмина и критика Александра Бойникова. Также перед участниками и гостями форума выступит известная в Твери фолк-группа «Птица-гром».

Начало в 11:00 в актовом зале библиотеки.

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