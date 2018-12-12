В Твери соберутся мастера слова
15 декабря уже в третий раз состоится Региональный культурно-образовательный форум, организованный под эгидой творческой ассоциации «Содружество литераторов Верхневолжья». Среди участников – литераторы и другие деятели культуры, которые встретятся с целью обмена опытом, общения со своими читателями и зрителями, а также подведения итогов школьного конкурса сочинений «Мое литературное Верхневолжье».
В дискуссии на тему экранизации поэтических произведений планируется участие режиссера Павла Дроздова, актера Тараса Кузьмина и критика Александра Бойникова. Также перед участниками и гостями форума выступит известная в Твери фолк-группа «Птица-гром».
Начало в 11:00 в актовом зале библиотеки.