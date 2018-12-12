2018-12-12T18:49:14+03:00
Происшествия

Житель Тверской области похитил деньги у пенсионерки, которая угостила его в кафе

Оказалось, что мужчина ранее уже был судим за кражи
Виктория ЖУКОВА
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Злоумышленник не растерялся и купил себе два бокала пива на деньги старушкиЗлоумышленник не растерялся и купил себе два бокала пива на деньги старушкиФото: Василий ХОДАРЕВ
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Жителя Тверской области подозревают в краже. По версии следствия, в Москве на площади Казанского вокзала 45-летний мужчина заметил, что пожилой женщине стало плохо. У нее резко закружилась голова.

Подозреваемый предложил ей свою помощь и проводил незнакомку до привокзального кафе. Там женщина вызвала себе такси, а в качестве благодарности предложила мужчине выбрать на свой вкус напиток. Из-за плохого самочувствия пенсионерка не смогла самостоятельно сделать заказ и отдала незнакомцу свою банковскую карту, сообщив пин-код.

Злоумышленник не растерялся и купил себе два бокала пива. Выпив их прямо у кассы, он пошел в банкомат и снял с карты 29 тысяч рублей.

В пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь сообщили, что личность подозреваемого была установлена. На момент задержания мужчина всего несколько месяцев находился на свободе из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за кражи.

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