Выставка авторских кукол "Славянские мифы" открывается в Детском музейном центре Твери
15 декабря в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея открывается выставка
В экспозиции будут представлены куклы Народной студии авторской куклы "Вдохновение" Дома ремесел Удомли (руководитель студии – Елена Симакина).
О коллекции кукол ручной работы "Славянские мифы" сообщается, что она была создана по мотивам сказаний о славянских богах.
Бытие древних славян было тесно связано с природой. Они как бы одушевляли дерево и реку, солнце и ветер, птицу и молнию. Примечали закономерности природных явлений и приписывали их доброй или злой воле таинственных сил.
Славянское язычество — это обожествление стихий. Стремясь дать объяснения явлениям природы или жизни своего рода, племени, предки придумали множество мифических существ, божеств, похожих на самих людей.
У многих «верховных» божеств были собственные имена: Перун, Святибог, Велес, Мокошь, Тара, Леля. Другие, рангом пониже, составляли огромную армию домовых, леших, берегинь, русалок, фантастических зверей и птиц. И все они, как и сама природа, могли быть настроены то дружелюбно, то враждебно к человеку.
Авторы кукол: Елена Симакина ("Квасура"), Татьяна Иванова ("Тара"), Елена Миронова ("Леля"), Валентина Борисова ("Коляда"), Ирина Донских ("Святибор"), Лидия Беричева ("Велес"), Ольга Капаева ("Заря-зареница"), Татьяна Чернова ("Перун", "Жива","Баба-Яга"), Людмила Самаркина ("Баян"), Галина Морозова ("Макошь"), Любовь Гузеева ("Девана"), Людмила Потапова("Дивия").
Все куклы созданы из пластика и папье-маше.
Открытие: 15 декабря в 13.00.
ул. Советская, 3а.
Тел. 45-71-76.
Предки придумали множество мифических существ, божеств, похожих на самих людей
Все куклы созданы из пластика и папье-маше