2018-12-12T17:25:06+03:00
Звезды

Выставка авторских кукол "Славянские мифы" открывается в Детском музейном центре Твери

Коллекция была создана по мотивам сказаний о славянских богах
Ирина ТАРАСОВА
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Коллекция изготовлена народной студией авторской куклы "Вдохновение"Коллекция изготовлена народной студией авторской куклы "Вдохновение"
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15 декабря в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея открывается выставка

В экспозиции будут представлены куклы Народной студии авторской куклы "Вдохновение" Дома ремесел Удомли (руководитель студии – Елена Симакина).

О коллекции кукол ручной работы "Славянские мифы" сообщается, что она была создана по мотивам сказаний о славянских богах.

Бытие древних славян было тесно связано с природой. Они как бы одушевляли дерево и реку, солнце и ветер, птицу и молнию. Примечали закономерности природных явлений и приписывали их доброй или злой воле таинственных сил.

Славянское язычество — это обожествление стихий. Стремясь дать объяснения явлениям природы или жизни своего рода, племени, предки придумали множество мифических существ, божеств, похожих на самих людей.

У многих «верховных» божеств были собственные имена: Перун, Святибог, Велес, Мокошь, Тара, Леля. Другие, рангом пониже, составляли огромную армию домовых, леших, берегинь, русалок, фантастических зверей и птиц. И все они, как и сама природа, могли быть настроены то дружелюбно, то враждебно к человеку.

Авторы кукол: Елена Симакина ("Квасура"), Татьяна Иванова ("Тара"), Елена Миронова ("Леля"), Валентина Борисова ("Коляда"), Ирина Донских ("Святибор"), Лидия Беричева ("Велес"), Ольга Капаева ("Заря-зареница"), Татьяна Чернова ("Перун", "Жива","Баба-Яга"), Людмила Самаркина ("Баян"), Галина Морозова ("Макошь"), Любовь Гузеева ("Девана"), Людмила Потапова("Дивия").

Все куклы созданы из пластика и папье-маше.

Открытие: 15 декабря в 13.00.

ул. Советская, 3а.

Тел. 45-71-76.

Предки придумали множество мифических существ, божеств, похожих на самих людей

Предки придумали множество мифических существ, божеств, похожих на самих людей

Все куклы созданы из пластика и папье-маше

Все куклы созданы из пластика и папье-маше

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