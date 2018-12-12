2018-12-12T18:14:47+03:00
Общество

Более 15 социальных объектов планируют построить в Тверской области

В регионе реализуется адресная инвестиционная программа
Виктория ЖУКОВА
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В Тверской области направят свыше 9,8 млрд рублей на строительство и реконструкцию социально значимых объектовВ Тверской области направят свыше 9,8 млрд рублей на строительство и реконструкцию социально значимых объектовФото: Валерий РОМАНОВ
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В Тверской области направят свыше 9,8 млрд рублей на строительство и реконструкцию социально значимых объектов. Всего в рамках региональной адресной инвестиционной программы (АИП) на 2019-2021 годы планируется реализовать 17 проектов. Среди них - Детская областная больница, две школы в Твери и 13 детских садов в районах, а также другие проекты. Данный вопрос обсуждался на заседании регионального правительства под руководством губернатора.

Ежегодное финансирование строительства детской больницы составит более 1,9 млрд рублей. Еще 2,9 млрд рублей направлено на реализацию проектов в сфере образования. Средства поступят из федерального и областного бюджетов.

Также по направлению «Физическая культура и спорт» общее финансирование проектов составит более 1 млрд рублей. Напомним, что в программу вошли гребная база на Тверце, спортивный центр по видам гребли и крытый футбольный манеж в Твери.

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