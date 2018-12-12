2018-12-12T17:08:43+03:00
Общество

В колонию отправится водитель, по чьей вине в аварии в Тверской области погибли двое

Мужчина уснул за рулем
Виктория ЖУКОВА
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Машина после аварии стала грудой металла Фото: УГИБДД России по Тверской областиМашина после аварии стала грудой металла Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области Осташковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении водителя, по вине которого произошла смертельная авария.

29-летний житель Московской области утром 9 мая этого года на 119 километре автодороги ТоржокОсташков выехал на встречную полосу и врезался в "Nissan Almera".

В результате аварии погибли два человека: водитель "Nissan" и пассажирка из машины виновника. Еще одна женщина получила тяжелые травмы.

В пресс-службе суда сообщили, что при назначении наказания учитывались смягчающие обстоятельства: молодой возраст обвиняемого и возмещение вреда.

В итоге молодой человек получил лишение свободы на два года в колонии-поселении.

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