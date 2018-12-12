2018-12-12T16:36:24+03:00
Политика

Стало известно, кто возглавил два новых министерства в Тверской области

Правда пока они значатся, как временно исполняющие обязанности
Виктория ЖУКОВА
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Стало известно, кто возглавил два новых министерства в Тверской областиСтало известно, кто возглавил два новых министерства в Тверской областиФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области назначены исполняющие обязанностей новых министерств. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Руденя.

Исполняющим обязанности министра энергетики и ЖКХ региона стал Александр Цветков, а министерство строительства возглавил Сергей Тарасов.

Напомним, что два новых министерства появились в регионе, чтобы повысить эффективность реализации нацпроектов.

Александр Цветков с 2018 года работал заместителем министра строительства и ЖКХ Тверской области. Курировал он вопросы коммунального хозяйства и энергетики. До этого Александр Иванович был заместителем главы администрации Нелидовского района по строительству, транспорту, связи, ЖКХ и энергетике.

Сергей Тарасов с 2003 по 2006 год работал в региональной прокуратуре, после этого устроился в Аппарат Комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. С 2012 года был советником гендиректора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. А после 2013 года занимал руководящие должности в разных организациях региона. Тарасов также был заместителем министра строительства и ЖКХ Тверской области. Он руководил отделами капитального и жилищного строительства, реализации программ капитального ремонта и адресных программ.

Исполняющим обязанности министра строительства Тверской области назначен Сергей Тарасов Фото: областное правительство

Исполняющим обязанности министра строительства Тверской области назначен Сергей Тарасов Фото: областное правительство

На должность исполняющего обязанности министра энергетики и ЖКХ Тверской области назначен Александр Цветков Фото: областное правительство

На должность исполняющего обязанности министра энергетики и ЖКХ Тверской области назначен Александр Цветков Фото: областное правительство

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