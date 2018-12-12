2018-12-12T15:43:18+03:00
Общество

Памятник природы парк Толстиково в Тверской области может погибнуть

Парк, признанный памятником природы, находится в Кушалинском сельском поселении Рамешковского района
Виктория ТУШКОВА
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Прокуратура беспокоится, что целостность и сохранность парка будет нарушенаПрокуратура беспокоится, что целостность и сохранность парка будет нарушенаФото: Игорь АЛЕКСИЧ
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На 4,5 гектарах парковой территории растут ели, чёрный и серебристый тополя, сосны, липы и лиственницы, располагаются два старинных пруда.

В соответствии с требованиями федерального законодательства памятники природы подлежат особой охране. Однако прокуратура района обнаружила, что необходимые охранные мероприятия в отношении парка не осуществляются. Виной тому стала формальная причина отсутствия границ зоны охраняемой территории.

- Территория парка находится как на землях сельхозназначения, так и на землях деревни Толстиково. Хозяйственная деятельность, осуществляемая на землях, может привести к утрате уникальных особенностей парка, - сообщают в прокуратуре Тверской области.

Районный покурор направил в суд иски к региональному правительству и минприроды с целю обязать их установить границы особо охраняемой природной зоны и подготовить карту объекта благоустройства. Суд иск удовлетворил, однако решение суда в силу ещё не вступило: ответчики подали апелляцию и хотят его обжаловать.

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