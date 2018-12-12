Памятник природы парк Толстиково в Тверской области может погибнуть
На 4,5 гектарах парковой территории растут ели, чёрный и серебристый тополя, сосны, липы и лиственницы, располагаются два старинных пруда.
В соответствии с требованиями федерального законодательства памятники природы подлежат особой охране. Однако прокуратура района обнаружила, что необходимые охранные мероприятия в отношении парка не осуществляются. Виной тому стала формальная причина отсутствия границ зоны охраняемой территории.
- Территория парка находится как на землях сельхозназначения, так и на землях деревни Толстиково. Хозяйственная деятельность, осуществляемая на землях, может привести к утрате уникальных особенностей парка, - сообщают в прокуратуре Тверской области.
Районный покурор направил в суд иски к региональному правительству и минприроды с целю обязать их установить границы особо охраняемой природной зоны и подготовить карту объекта благоустройства. Суд иск удовлетворил, однако решение суда в силу ещё не вступило: ответчики подали апелляцию и хотят его обжаловать.