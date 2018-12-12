Наркотики пытались передать в колонию Тверской области в упаковке с майонезом
По данному факту расследуется уголовное дело
Посылка пришла на имя одного из осужденных Фото: УГИБД России по Тверской области
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В Тверской области в колонию пытались передать наркотическое вещество. Незаконную посылку пресекли сотрудники оперативного отдела исправительной колонии № 9 строгого режима Нелидовского района.
В УФСИН России по Тверской области сообщили, что запрещенное вещество было спрятано в упаковку майонеза. Изъято было из пачки 17 свертков с веществом кофейного цвета. Экспертиза показала, что в колонию пытались передать сильнодействующее вещество массой почти шесть грамм.
Посылка пришла на имя одного из осужденных.
По данному факту возбудили уголовное дело.