Наркотики пытались передать в колонию Тверской области в упаковке с майонезом

12 Дек. 15:37 2018-12-12T15:42:39+03:00

Посылка пришла на имя одного из осужденных Фото: УГИБД России по Тверской области

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В Тверской области в колонию пытались передать наркотическое вещество. Незаконную посылку пресекли сотрудники оперативного отдела исправительной колонии № 9 строгого режима Нелидовского района.

В УФСИН России по Тверской области сообщили, что запрещенное вещество было спрятано в упаковку майонеза. Изъято было из пачки 17 свертков с веществом кофейного цвета. Экспертиза показала, что в колонию пытались передать сильнодействующее вещество массой почти шесть грамм.

Посылка пришла на имя одного из осужденных.

По данному факту возбудили уголовное дело.