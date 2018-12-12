2018-12-12T15:02:53+03:00
Общество

В Тверской области продолжают расти цены на яйца и картошку

На прошлой неделе к "подорожавшим" присоединилась еще и колбаса
Виктория ЖУКОВА
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Зимой продукты дорожаютЗимой продукты дорожаютФото: Евгения ГУСЕВА
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Тверьстат опубликовал итоги еженедельного анализа изменений средних потребительских цен на продукты в Тверской области.

В регионе продолжаются расти цены на яйца. На прошлой неделе десяток стал дороже еще на 4,7%. Полукопченая и варено-копченая стала дороже на 5,9%, килограмм ее в среднем по области стоит почти 509 рублей. Повысилась стоимость молока 2,5-3,2% жирности (на 3%), гречки (на 2,9%), чая (на 1,7%) и соли (1,3%).

Также всё растет стоимость овощей: картофеля, капусты, лука и моркови.

Сильнее всего на минувшей неделе в цене упала сметана (на 2,8% - килограмм стоит 199 рублей) и яблоки (на 3% - 79 рублей за килограмм). Немного сбросили в цене сосиски, творог, сыр, сахар и макароны.

Напомним, на прошлой неделе также наблюдался большой скачок цен на яйца и картошку.

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