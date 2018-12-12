2018-12-12T14:18:52+03:00
Происшествия

20-летнюю девушка ограбили на улице в Твери

Злоумышленник забрал мобильный телефон
Виктория ЖУКОВА
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Парень напал на девушку из-за телефонаПарень напал на девушку из-за телефонаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Тверские полицейские получили заявление от 20-летней жительницы областного центра. У девушки на улице Фадеева злоумышленник отобрал сотовый телефон.

Потерпевшая смогла детально описала нападавшего. На его розыск оперативный дежурный ориентировал полицейские патрули.

Молодого человека, подходящего под описание, заметили во дворах недалеко от места происшествия. Оперативники задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

- Предполагаемым грабителем оказался 18-летний местный житель. При личном досмотре в присутствии понятых у подозреваемого нашли похищенный сотовый телефон, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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