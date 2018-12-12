2018-12-12T13:43:44+03:00
Происшествия

Семейная пара распространяла “закладки” в Тверской области

Семейный бизнес прикрыли полицейские
Виктория ЖУКОВА
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Запрещенное вещество было изъято Фото: УМВД России по Тверской областиЗапрещенное вещество было изъято Фото: УМВД России по Тверской области
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В Тверской области сотрудники полиции задержали семейную пару по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.

У парочки при себе обнаружили свертки с наркотическим средством общей массой более семи граммов. Оперативники подозревают, что злоумышленники планировали распространять наркотик на территории Ржева через «закладки».

Также во время обыска по месту жительства у подозреваемых оперативники обнаружили более 200 граммов аналогичного наркотического средства, а также весы и материалы для фасовки.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свобо

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