Семейная пара распространяла “закладки” в Тверской области
В Тверской области сотрудники полиции задержали семейную пару по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.
У парочки при себе обнаружили свертки с наркотическим средством общей массой более семи граммов. Оперативники подозревают, что злоумышленники планировали распространять наркотик на территории Ржева через «закладки».
Также во время обыска по месту жительства у подозреваемых оперативники обнаружили более 200 граммов аналогичного наркотического средства, а также весы и материалы для фасовки.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свобо