Из-за дефекта на трубопроводе ряд домов в Заволжском районе Твери остался без тепла и горячей воды

12 Дек. 13:06 2018-12-12T13:06:48+03:00

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В Твери сегодня, 12 декабря на Санкт-Петербургском шоссе проходят ремонтные работы. Коммунальщики оперативно устраняют дефект на участке трубопровода, чтобы избежать более серьёзных повреждений.

Пока идет ремонт прекращена подача тепла и горячей воды в ряд домов по улицам Зинаиды Тимофеевой, Оборонная, 1-я Поселковая, Стадионая и на Санкт-Петербургском шоссе.

В администрации Твери сообщили, что по нормам горячую воду обязаны включить до 8 утра 13 декабря. Но перед ресурсоснабжающей организацией поставлена задача провести ремонт в кратчайшие сроки.

Кроме того, утром 12 декабря провалился грунт возле дома № 93 корп. 1 по Санкт-Петербургскому шоссе. Из-за этого произошло повреждение на разводящих сетях. На месте уже работают специалисты. В отдельных домах по Санкт-Петербургскому шоссе временно отсутствует тепло и горячая вода.