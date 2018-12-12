2018-12-12T13:06:48+03:00
Общество

Из-за дефекта на трубопроводе ряд домов в Заволжском районе Твери остался без тепла и горячей воды

Коммунальщики обещают закончить работы как можно быстрее
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Повреждение было обнаружено наканунеПовреждение было обнаружено наканунеФото: Олег ЗИНЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Твери сегодня, 12 декабря на Санкт-Петербургском шоссе проходят ремонтные работы. Коммунальщики оперативно устраняют дефект на участке трубопровода, чтобы избежать более серьёзных повреждений.

Пока идет ремонт прекращена подача тепла и горячей воды в ряд домов по улицам Зинаиды Тимофеевой, Оборонная, 1-я Поселковая, Стадионая и на Санкт-Петербургском шоссе.

В администрации Твери сообщили, что по нормам горячую воду обязаны включить до 8 утра 13 декабря. Но перед ресурсоснабжающей организацией поставлена задача провести ремонт в кратчайшие сроки.

Кроме того, утром 12 декабря провалился грунт возле дома № 93 корп. 1 по Санкт-Петербургскому шоссе. Из-за этого произошло повреждение на разводящих сетях. На месте уже работают специалисты. В отдельных домах по Санкт-Петербургскому шоссе временно отсутствует тепло и горячая вода.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи