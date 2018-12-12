2018-12-12T12:46:54+03:00
Происшествия

Мужчины напали на женщину, связали ее и выбросили в заброшенном здании в Тверской области

Злоумышленники захотели угнать автомобиль потерпевшей
Виктория ЖУКОВА
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Злоумышленники находятся под стражейЗлоумышленники находятся под стражейФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области прокуратура Зубцовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Смоленской области 33 и 35 лет.

В июне этого года мужчины напали на женщину. Они поджидали ее у работы.

Когда женщина завела двигатель своей машины и начала отъезжать от здания, один из мужчин открыл заднюю левую дверь автомобиля и сел на заднее сиденье. Он схватил потерпевшую за шею и потребовал остановить машину. Но испугавшись, женщина продолжала движение. Тогда злоумышленник начал душить водителя и высказывать в ее адрес словесные угрозы убийством.

Женщина, опасаясь за свою жизнь, остановила автомобиль. После этого нападавшие вдвоем перетащили ее на заднее сиденье, связали скотчем руки и ноги и надели на голову капюшон. Также женщине заклеили скотчем рот и глаза.

Доехав на двух автомобилях до заброшенного здания в деревне Паршино, мужчины перенесли туда женщину и уехали на ее машине.

В областной прокуратуре сообщили, что материальный ущерб был причинен на сумму 444 550 рублей. В отношении мужчин была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Зубцовский районный суд.

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