День Конституции отмечают в Твери

12 Дек. 12:03 2018-12-12T15:46:22+03:00

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Сегодня, 12 декабря высший нормативный правовой акт Российской Федерации отмечает юбилей. 25 лет назад была принята Конституция, документ вступил в силу 25 декабря 1993 года.

В Твери в рамках праздника запланированы торжественные мероприятия. Например, в тверском подростково-молодежном центре пройдет «Встреча поколений». Молодежь сможет встретиться и пообщаться с представителями старшего поколения.

Также в администрации Центрального района Твери состоится церемония вручения школьникам паспортов граждан Российской Федерации. Главный документ получат 12 тверских школьников, достигших 14-летнего возраста.

Напомним, что накануне праздника губернатор Игорь Руденя вручил жителям Тверской области государственные награды.

В этот же день, утром, тему Конституции обсудили в утреннем эфире радио "Комсомольская правда" (99,3 FM), и даже устроили голосование, надо ли сделать День Конституции выходным днём. Результат оказался не таким, как можно подумать, горожане не захотели лишнего выходного дня.