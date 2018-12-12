2018-12-12T11:21:32+03:00
Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на М-10 под Тверью

Водитель-виновник получил травмы
Виктория ЖУКОВА
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Авария произошла на 152 километре М-10 Фото: УГИБДД России по Тверской областиАвария произошла на 152 километре М-10 Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Под Тверью столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла на 152 километре федеральной автотрассы М-10 11 декабря около 15:00.

29-летний водитель автомобиля марки “КИА Спортейдж” ехал в сторону Санкт-Петербурга по правой полосе для движения. Он не выдержал дистанцию и “догнал” “Хендай Елантра”, который остановился на запрещающий сигнал светофора.

От удара “Хендай” по инерции доехал до автомобиля “Исузу”, а “Спортейдж” откинуло в “Шевроле Круз”, который ехал в попутном направлении.

В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что в результате происшествия водитель автомобиля «Хендай Елантра» с травмами был доставлен в больницу.

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