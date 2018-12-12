29-летний парень сел за руль пьяный и устроил аварию в Тверской области

12 Дек. 11:09 2018-12-12T11:10:26+03:00

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В Тверской области пьяный мужчина сел за руль автомобиля и устроил аварию. 11 декабря около 19:30 на улице Старицкая столкнулись Ваз-211440 и Шевроле Нива.

По информации Госавтоинспекции Тверской области, 29-летний водитель в состоянии опьянения выезжал на отечественной легковушке налево со второстепенной дороги. Он не выполнил требования ПДД и не уступил дорогу Шевроле Нива. При этом у водителя Нивы было преимущество в движении.

В результате столкновения пострадала 25-летняя пассажирка автомобиля Шевроле Нива. От госпитализации девушка отказалась.