2018-12-12T10:01:01+03:00
Общество

В Тверской области проходят учения по пресечению теракта

Жителей просят отнестись с пониманием
Виктория ЖУКОВА
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Оперативный штаб проводит учение по пресечению террористического актаОперативный штаб проводит учение по пресечению террористического актаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На территории Торжокского района Тверской области сегодня 12 декабря оперативный штаб проводит учение по пресечению террористического акта.

Местных жителей просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам. Также в случае необходимости оказать помощь представителям органов власти в решении учебных задач в сфере противодействия террористическим угрозам.

В ведомстве сообщают, что проведение учений и предотвращение террористических актов во многом зависит от бдительности граждан, их активной гражданской позиции и готовности к взаимодействию с органами правопорядка.

Телефоны доверия: ФСБ - 77-74-41, МВД – 32-95-52, МЧС – 39-99-99.

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