2018-12-12T09:54:55+03:00
Происшествия

На трассе в Тверской области столкнулись "Mercedes" и "Ваз"

В больницу попали два человека
Альберт БОЙКОВ
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Водитель немецкой иномарки не справился с управлением Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВодитель немецкой иномарки не справился с управлением Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 11 декабря, на 5 км автомобильной дороги Александровка-Орша, проходящей через Калининский район Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими. Авария случилась, когда на часах было 10:00.

Известно, что 26-летний обладатель "Mercedes Е240" не справился с управлением, и выехав на встречную полосу врезался в "ВАЗ-2104", за рулем которого находился 60-летний мужчина.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии оба водителя были доставлены в больницу с различными травмами.

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