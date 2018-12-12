2018-12-12T09:47:55+03:00
Происшествия

Автомобиль врезался в фонарный столб и сбил пешехода в Твери

Водитель внедорожника не справился с управлением
Виктория ЖУКОВА
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Пешеход получил тяжелые травмы Фото: УГИБДД России по Тверской областиПешеход получил тяжелые травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери автомобиль “Тойота Лэнд Крузер 200” врезался в столб. Авария произошла вчера, 11 декабря около 20:20 на улице Академика Туполева.

52-летний водитель, управляя внедорожником, не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожных и метеорологических условий. Он не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате автомобиль врезался в мачту городского электроосвещения, а после этого сбил 34-летнего пешехода. Мужчина как раз проходил по тротуару в попутном направлении возле дома №1/46.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что пешехода с тяжелыми травмами на “скорой” увезли в больницу. После оказания необходимой помощи мужчина был госпитализирован.

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