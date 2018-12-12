2018-12-12T09:47:55+03:00
Происшествия

Автомобиль врезался в фонарный столб и сбил пешехода в Твери

Водитель внедорожника не справился с управлением
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Пешеход получил тяжелые травмы Фото: УГИБДД России по Тверской областиПешеход получил тяжелые травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Твери автомобиль “Тойота Лэнд Крузер 200” врезался в столб. Авария произошла вчера, 11 декабря около 20:20 на улице Академика Туполева.

52-летний водитель, управляя внедорожником, не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожных и метеорологических условий. Он не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате автомобиль врезался в мачту городского электроосвещения, а после этого сбил 34-летнего пешехода. Мужчина как раз проходил по тротуару в попутном направлении возле дома №1/46.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что пешехода с тяжелыми травмами на “скорой” увезли в больницу. После оказания необходимой помощи мужчина был госпитализирован.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель маршрутки, в которой погибли 13 человек в Тверской области, работал ежедневно по 16 часов
Четыре автомобиля столкнулись на М-10 под Тверью
29-летний парень сел за руль пьяный и устроил аварию в Тверской области
В Тверской области проходят учения по пресечению теракта
На трассе в Тверской области столкнулись "Mercedes" и "Ваз"
Жительница Твери выпала из маршрутки на тротуар
Вокзал и платформы на станции Торжок Тверской области отремонтировали перед запуском "Ласточек"
Следователя из Твери оштрафовали за помощь знакомому адвокату
Более 50 пьяных водителей были привлечены к ответственности в Тверской области
Полицейские поймали похитителей велосипеда в Твери
Благодарность от следователей получила жительница Твери за доброту и бескорыстие
Новая марка с изображением Солженицына появилась в Тверских почтовых отделениях
Прокуратура требует отправить поджигателя из Тверской области на принудительное лечение и в колонию на семь лет
В будущем году будут газифицированы несколько учреждений здравоохранения в Тверской области
За найденную "закладку" 22-летний парень из Тверской области отправится в колонию
Принять участие в благотворительной акции "Дари радость к Рождеству" приглашают жителей Твери
Государственные награды торжественно вручили жителям Тверской области