Автомобиль врезался в фонарный столб и сбил пешехода в Твери
В Твери автомобиль “Тойота Лэнд Крузер 200” врезался в столб. Авария произошла вчера, 11 декабря около 20:20 на улице Академика Туполева.
52-летний водитель, управляя внедорожником, не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожных и метеорологических условий. Он не справился с управлением и съехал с дороги.
В результате автомобиль врезался в мачту городского электроосвещения, а после этого сбил 34-летнего пешехода. Мужчина как раз проходил по тротуару в попутном направлении возле дома №1/46.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что пешехода с тяжелыми травмами на “скорой” увезли в больницу. После оказания необходимой помощи мужчина был госпитализирован.