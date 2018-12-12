2018-12-12T09:39:21+03:00
Происшествия

Жительница Твери выпала из маршрутки на тротуар

По факту инцидента проводится административное расследование
Альберт БОЙКОВ
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Дорожные полицейские расследуют инцидентДорожные полицейские расследуют инцидентФото: Кирилл ЧАЩИН
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Во вторник, 11 декабря, в Твери на улице Горького произошла авария с маршруткой. Дорожное происшествие случилось около 07:35 напротив дома №62/1.

Полицейские выяснили, что во время движения от остановки микроавтобуса "Mercedes Benz", курсирующего по маршруту №12, из его салона на тротуар выпала 28-летняя женщина. Установлено, что потерпевшая стояла в салоне транспортного средства спиной к выходу. Так как показания женщины и 54-летнего водителя разнятся, было назначено административное расследование.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, потерпевшая самостоятельно обратилась в травмпункт, где врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

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