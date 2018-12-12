2018-12-12T09:14:31+03:00
Общество

Вокзал и платформы на станции Торжок Тверской области отремонтировали перед запуском "Ласточек"

Благоустроено как само здание вокзала, так и территория вокруг него
Виктория ЖУКОВА
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"Ласточки" теперь курсируют между Тверью и Торжком"Ласточки" теперь курсируют между Тверью и ТоржкомФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Тверской области отремонтировали пассажирскую инфраструктуру на станции Торжок. Обновление было запланировано к запуску скорого поезда «Ласточка».

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что были заасфальтированы две пассажирские платформы – береговая (между вокзалом и путями) и островная (между 11 и 12 путями). Также было заменено ограждение вдоль платформ.

Кроме того обновили пути для курсирования по ним скоростных электричек.

В здании вокзала освещение заменили на светодиодное. В большом зале уложили пол плиткой и покрасили стены, а в зале ожидания поставили новые кресла и обновили систему оповещения.

Теперь пассажиры могут расплачиваться в кассах банковскими картами или через бесконтактную программу.

Местная администрация оказала содействие в ремонте. Так, на привокзальной площади был оборудован подход к платформе и спуск для маломобильных граждан, благоустроен сквер.

Напомним, что «Ласточки» между Тверью и Торжком запустили 9 декабря.

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