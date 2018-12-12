2018-12-12T08:41:59+03:00
Общество

Следователя из Твери оштрафовали за помощь знакомому адвокату

Он незаконно передал информацию о потерпевшем
Виктория ЖУКОВА
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По решению суда мужчине назначен штраф в размере 40 тысяч рублейПо решению суда мужчине назначен штраф в размере 40 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Твери Заволжский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего следователя МВД. Мужчину обвиняли в служебном подлоге.

Из материалов дела следует, что он помогал своему другу-адвокату. Следователь передал ему информацию о соединениях абонентского номера потерпевшего, без явной необходимости и без согласия последнего.

В пресс-службе суда уточнили, что дело было прекращено. Связано это с тем, что совершенное преступление имеет небольшую или среднюю тяжесть, а также обвиняемый возместил ущерб.

По решению суда мужчине назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.

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