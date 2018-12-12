Следователя из Твери оштрафовали за помощь знакомому адвокату
Он незаконно передал информацию о потерпевшем
По решению суда мужчине назначен штраф в размере 40 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
В Твери Заволжский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего следователя МВД. Мужчину обвиняли в служебном подлоге.
Из материалов дела следует, что он помогал своему другу-адвокату. Следователь передал ему информацию о соединениях абонентского номера потерпевшего, без явной необходимости и без согласия последнего.
В пресс-службе суда уточнили, что дело было прекращено. Связано это с тем, что совершенное преступление имеет небольшую или среднюю тяжесть, а также обвиняемый возместил ущерб.
По решению суда мужчине назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.