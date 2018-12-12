2018-12-12T08:07:58+03:00
Общество

Более 50 пьяных водителей были привлечены к ответственности в Тверской области

Подведен итог очередного "Контроля трезвости"
Виктория ЖУКОВА
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Нетрезвый водитель создает угрозу другим участникам дорожного движенияНетрезвый водитель создает угрозу другим участникам дорожного движенияФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Тверской области Госавтоинспекция подвела итоги «Контроля трезвости». Профилактическое мероприятие проходило на дорогах региона с 7 по 9 декабря.

За это время автоинспекторы задержали 56 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения. 25 нарушителей были остановлены в Твери.

Региональная Госавтоинспекция призывает жителей и гостей Тверской области следователь правилам дорожного движения и не садиться за руль в состоянии опьянения.

О водителях под «мухой» можно сообщить по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо 02. Следует назвать марку автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет и направление движения.

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