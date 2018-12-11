2018-12-11T20:26:44+03:00
Происшествия

Полицейские поймали похитителей велосипеда в Твери

Криминальная парочка может быть причастна и к другим кражам имущества
Виктория ТУШКОВА
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Заявление приняли сотрудники Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу ТвериЗаявление приняли сотрудники Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу ТвериФото: Андрей КОПАЛОВ
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С заявлением о пропаже своего железного коня в полицию обратился 38-летниц тверичанин. Он рассказал, что велосипед пропал ночью из подъезда его дома на улице Завидова. Неизвестные распилили металлический трос, которым велосипед был прикреплён на лестничной клетке.

Полицейские проверили места возможного сбыта краденного, опросили лиц, привлекавшихся за подобные поступки ранее, и, благодаря всем собранным фактами установили подозреваемых.

Их оказалось двое - молодой 26-летний мужчина и женщина 33-х лет, оба жители Конаковского района. К сожалению, велосипед они уже успели продать, а деньги потратить.

- Фигуранты задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса «Кража». Ведется следствие. Оперативники проверяют злоумышленников на причастность к аналогичным преступлениям, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

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