Благодарность от следователей получила жительница Твери за доброту и бескорыстие
Во вторник, 11 декабря, руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тверской области Шихбала Амирсеидов встретился с жительницей города Твери Татьяной Галушкой, чтобы от имени всего управления выразить ей благодарность.
Как сообщает СУ СК региона, тверичанка проявила неравнодушие к оказавшейся в сложной жизненной ситуации семье погибшей женщины, выяснением обстоятельств смерти которой занималось следствие. Татьяна оказала помощь в погребении женщины.
- Эта бескорыстная помощь совершенно постороннего человека, неравнодушие к чужой беде, служит примером простого человеческого понимания и эталоном нравственных принципов, - оценили поступок Татьяны в следственном комитете.