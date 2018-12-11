2018-12-12T10:00:52+03:00
Общество

Благодарность от следователей получила жительница Твери за доброту и бескорыстие

Татьяна Галушка не осталась равнодушной к чужой беде
Виктория ТУШКОВА
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В СК наградили жительницу Твери благодарственной грамотой. ФОТО: СУ СК по Тверской области tver.sledcom.ruВ СК наградили жительницу Твери благодарственной грамотой. ФОТО: СУ СК по Тверской области tver.sledcom.ru
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Во вторник, 11 декабря, руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тверской области Шихбала Амирсеидов встретился с жительницей города Твери Татьяной Галушкой, чтобы от имени всего управления выразить ей благодарность.

Как сообщает СУ СК региона, тверичанка проявила неравнодушие к оказавшейся в сложной жизненной ситуации семье погибшей женщины, выяснением обстоятельств смерти которой занималось следствие. Татьяна оказала помощь в погребении женщины.

- Эта бескорыстная помощь совершенно постороннего человека, неравнодушие к чужой беде, служит примером простого человеческого понимания и эталоном нравственных принципов, - оценили поступок Татьяны в следственном комитете.

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